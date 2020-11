Die Aktion 72 hilft Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Die RHEINPFALZ bittet dafür um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 5: Die Pandemie hat auch die Wohngruppen in der Justizvollzugsanstalt Ludwigshafen in Süd erreicht. So musste man von größeren Freizeitveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit Angehörigen oder ehemaligen Inhaftierten absehen, berichtete Wohngruppenleiterin Julia Grill. Verwendet wurde die Spende aus der Aktion 72 überwiegend für Wohngruppenausstattung und zur Finanzierung von speziellen Behandlungsmaßnahmen.

Fall 6: Die Förderschule Georgens-Schule in Oggersheim hat einen eigenen Schulgarten direkt hinter dem Schulgelände. Leider haben dort die Brombeerhecken die Oberhand gewonnen. Deshalb wurden zuallererst für die fleißigen Gärtner neue Gartengeräte angeschafft – und es ging an die Arbeit. Auch durch die Sonderspende der Aktion 72 soll der Schulgarten neu gestaltet werden, damit mehr Unterricht und Aktivitäten an der frischen Luft möglich sind. Erste Pläne werden von einem Fachmann entworfen, und dann geht es dank Spenden und viel Elan los.

Fall 7: Der Kinderschutzbund startet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal gemeinsam mit dem Rathaus-Center Ludwigshafen die Wunschzettelaktion für Kinder aus bedürftigen Familien. In den vergangenen Jahren wurden damit über 5000 Wünsche erfüllt. Hilfsbereite Passanten können die Zettel mitnehmen und die Wünsche der Kinder wahr werden lassen. Die Wunschzettel wurden zuvor in verschiedenen Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten und Grundschulen verteilt und dort von den Kindern zusammen mit den Betreuern, Erziehern oder auch Lehrern ausgefüllt. Der Kinderschutzbund sorgt auch dafür, dass die Geschenke später in die Einrichtungen und zu den Kindern gelangen. Die Wünsche der Kinder sind vielfältig.

Spielzeug, MP3-Player, Schuhe

Natürlich wünschen sich viele Spielzeug oder auch einen MP3-Player. Es werden aber auch sehr berührende Wünsche aufgeschrieben: ein Gutschein für Essen, Schuhe, eine dickere Jacke und schlichte Dinge für den täglichen Bedarf wie Stifte oder auch eine Kuscheldecke. Im vergangenen Jahr konnten mit der Hilfe der Bürger 267 Wünsche erfüllt werden. Knapp 400 Wunschzettel werden für das kommende Weihnachtsfest ausgegeben. Für all die Wünsche, die nicht erfüllt werden, kauft am Ende der Aktion der Kinderschutzbund die fehlenden Geschenke. Denn es soll kein Kind leer ausgehen.

Fall 8: „Endlich habe ich jemanden gefunden, der zuhört, meine Probleme versteht und meinen Sohn so akzeptiert wie er ist“. Das sagt Elli, 45 Jahre alt und alleinerziehend. Durch den achtjährigen Sohn Max, der stark AD(H)S-betroffen ist, zogen sich mit der Zeit alle ihre Freunde und Verwandte zurück. Ratschläge wie, „sei mal strenger mit ihm“, „der kann schon, wenn er will“, „du musst ihn besser im Griff halten“, verunsicherten Elli. Sie besucht nun die Elterngruppe, von SeHT (Selbstständigkeitshilfe bei Teilleistungsschwächen). Dort findet sie Verständnis und den Austausch mit anderen Eltern, der sie selbst stärkt. In der Gruppe, beziehungsweise während des Lockdowns per Videochat, werden Strategien und Hilfestellungen entwickelt, wie sie künftig selbstsicherer auf „gute Ratschläge“ reagieren kann. Der Verein erhält eine Zuwendung aus der Aktion 72.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.

Die Spendenliste

Wir veröffentlichen jedes Jahr eine Spendenliste mit den Namen der Spender und dem Geldbetrag, der für die Aktion 72 gespendet wird. Es ist nicht möglich, bei jedem Spender die Einwilligung für die Veröffentlichung seines Namens einzuholen. Wer aus Datenschutzgründen namentlich nicht genannt werden will, muss dies auf seiner Überweisung vermerken, nur dann wird der Betrag ohne Spender in der Liste genannt. Ohne entsprechenden Vermerk erscheint ansonsten der Name des Spenders.