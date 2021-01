Der Kinderschutzbund Ludwigshafen bedankt sich bei allen Bürgern, die sich an der Weihnachtswunschzettel-Aktion im Rathaus-Center beteiligt und damit vielen Kindern zu Weihnachten einen Herzenswunsch erfüllt haben. Ein besonderes Dankeschön geht nach Angaben der Vorsitzenden Marion Schneid an die Mitarbeiter der Pfalzwerke, die etwa 50 Kinderwünsche haben wahr werden lassen und an einen einzelnen Herzensmenschen für die Erfüllung von 15 Wünschen aus dem Sportbereich. „Wir konnten insgesamt 375 Wünsche erfüllen. Die Freude der Kinder war riesengroß“, berichtet Schneid. Die Weihnachtswunschzettel-Aktion des Kinderschutzbundes hat Tradition: Zum 15. Mal hingen die Wunschzettel von Kindern ausgewählter Einrichtungen und Grundschulen an den Weihnachtsbäumen des Rathaus-Centers.