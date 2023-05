Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor Kurzem war ich einige Tage in Exerzitien, einer Zeit der Besinnung auf Gott und sich selbst. In dieser Woche wurden wir an einem Nachmittag in einen „Magic Store“ eingeladen. Hinter einer Theke