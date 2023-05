Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Applaus, Kuchen- und Pizzaspenden sowie ganz viel Lob von der Politik: So viel Wertschätzung wie in der Corona-Krise haben die Pflegekräfte an Krankenhäusern selten erfahren. Das kommt vor Ort natürlich gut an. Ein Gespräch im Klinikum über das Arbeiten während der Pandemie und einen besonderen Wunsch für die Zukunft.

Im März musste alles ganz schnell gehen. Binnen weniger Tage stellte das Klinikum seinen Betrieb auf den Corona-Modus um.