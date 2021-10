Die Oggersheimer Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) bedauert, dass im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Ludwigshafen kein Kurzstrecken-Ticket für Bus und Bahn angeboten werden kann. In Mannheim ist ein solches ab nächstem Jahr geplant, in Ludwigshafen ist es laut Stadt „aufgrund der Haushaltslage nicht finanzierbar“. „Wie schon in der Vergangenheit, wird in Oggersheim immer wieder der Wunsch nach einem preisgünstigen Kurzstreckentarif geäußert, um von den Außenbereichen mit dem ÖPNV in den Ortskern zu gelangen“, sagt Weiler. Dabei gehe es vor allem um die Strecken Notwende/Melm und Oggersheim-West zum Hans-Warsch-Platz, „also um kurze Fahrwege, für die der normale Fahrpreis für eine Fahrt zu entrichten ist“, sagt Weiler und ergänzt: „Aus Gesprächen ist mir bekannt, dass man gerne den ÖNPV nutzen würde, aber der Ticketpreis für solch eine kurze Fahrt zu hoch wäre“. Gerade mit Hinblick auf die Forderung nach einer Verkehrswende habe die Thematik „gewaltig Fahrt aufgenommen“.