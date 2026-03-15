Der WSV Vorwärts Ludwigshafen bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Gegen das Schlusslicht Fulda hat das Team zu Hause wenig Probleme.

In der Wasserballliga Süd schossen die Ludwigshafener das Schlusslicht SC Wasserfreunde Fulda mit 25:9 (9:3, 7:4, 6:1, 3:1) förmlich aus dem Becken. Die Zuschauer im Hallenbad Süd sahen eine einseitige Partie. Fünf Angriffe, vier Tore – nach wenigen Minuten führten die Gastgeber 4:2. Nur die beiden etwas zu leichten Gegentreffer innerhalb von 24 Sekunden, die auf 2:3 verkürzten, störten den Gesamteindruck von Spielertrainer Oliver Görge kurz. Insgesamt konnte der WSV-Coach mit seiner Mannschaft zufrieden sein: Das Team nahm den Gegner von Beginn an ernst und brachte die Partie seriös zu Ende, obwohl der 16:7-Vorsprung zur Pause dazu einlud, nach dem Seitenwechsel einen Gang herunterzuschalten. Der WSV bestand auch diesen Charaktertest.

Görge hatte noch aus einem weiteren Grund Anlass zur Freude: der Ausgeglichenheit seines gesamten Kaders. Zwar ragte Joos Christoffels mit sechs Treffern heraus, doch trug sich jeder Feldspieler in die Torschützenliste ein. Allein im ersten Viertel gingen neun Tore auf acht verschiedene Schützen. Fast ging dabei unter, dass einmal mehr die Defensive den Grundstein für den Erfolg legte. Hier überzeugten nicht nur David und Udo Greine als Eckpfeiler der Verteidigung. Torhüter Lorenz Christahl hielt seinen Kasten weitgehend sauber und empfahl sich bis zum Schlussviertel für den Posten zwischen den Pfosten, ehe er für Stammtorhüter Ilya Dmytriev Platz machte.

Konzentration nicht verloren

Entsprechend fiel die Kritik von Oliver Görge auf hohem Niveau aus. „Die Überzahlquote hätte ein wenig besser sein können“, monierte er, „nur fünf Treffer aus zehn Gelegenheiten, wobei da auch ein wenig Pech dabei war, Jens Feddeck einmal der Ball ein wenig aus der Hand rutschte und der ein oder andere Pfostentreffer eine bessere Quote verhinderte.“ Auch die „etwas zu leichten Gegentreffer“ unmittelbar vor der Halbzeit ärgerten den WSV-Trainer. Fulda traf da viermal in Serie, verkürzte aber nicht entscheidend, da der WSV bereits 11:3 führte und direkt vor der Sirene mit drei Toren in Folge auf 16:7 erhöhte.

Die Konzentration blieb hoch – auch als Ausdruck des Respekts vor dem Gegner, der mit einer extrem jungen Mannschaft nach Ludwigshafen kam; vier der elf Akteure hatten das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet. Mit sechs weiteren Toren, diesmal auf drei Spieler verteilt, beseitigten die Gastgeber letzte Zweifel. Den mannschaftsintern wichtigen Treffer zum 20:7 erzielte Görge selbst. Bei nur einem Gegentreffer im Schlussabschnitt gab es an der Defensive nichts mehr zu bemängeln.

Offensiv blieben keine Wünsche offen. Mit dem 17:7 trug sich Stefan Wambsganß als letzter Feldspieler in die Liste ein. Es gab also viele Gründe, im letzten Durchgang etwas ruhiger zu agieren – möglicherweise nicht ganz im Sinne des Trainers, aber menschlich und sportlich nachvollziehbar. Zumal das Torverhältnis wohl erst zweitrangig ist und am kommenden Wochenende zunächst das schwere Auswärtsspiel in München ansteht. Der Tabellenzweite, der bereits zwei Partien mehr absolviert hat, wird sicher ein anderer Prüfstein als die überforderten Gäste aus Fulda.