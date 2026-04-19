Die Mannschaft von Oliver und Andreas Görge sicherte sich damit die Vizemeisterschaft in der Wasserballliga Süd. Und trotzdem wehte Wehmut durch das Hallenbad.

Mit einem 15:12 (3:1, 5:2, 4:6, 3:3) gegen den SV Weiden wahrten die Wasserballer des WSV Vorwärts Ludwigshafen ihre ungeschlagene Serie im eigenen Bad. Es war alles wie nach einem großen Drehbuch. Am vorletzten Spieltag hatte der Tabellenzweite aus Ludwigshafen den Spitzenreiter aus Weiden zu Gast. Der ehemalige Bundesligist mit dem klaren Ziel Aufstieg gegen die Überraschungsmannschaft dieser Saison. Spannung und hochklassiger Sport waren damit praktisch vorprogrammiert. Und trotzdem fehlte der letzte Kick, die Niederlage der Ludwigshafener in der Vorwoche beim Post SV Nürnberg hatte die Oberbayern vorzeitig zum Meister gemacht. Und dann war da noch die ausbleibende Nachbarschaftshilfe: Der SC Neustadt hatte erst gar nicht die Reise nach Weiden angetreten, gab die Punkte gegen den Spitzenreiter kampflos auf. Zwei Faktoren, die die Stimmung im Hallenbad Süd eintrübten.

Die Leistung der Mannschaft bot hingegen keinen Grund dafür. Im Gegenteil. Drei Überzahlspiele, drei Tore – der Start der Görge-Truppe war nahezu perfekt. Begünstigt möglicherweise durch nicht mehr völlig motivierte Gäste, aber vor allem ermöglicht durch eigene Leistung. Wunschlos glücklich war Oliver Görge allerdings mit den ersten beiden Spielvierteln trotzdem nicht. „Wir hätten sogar noch wesentlich deutlicher führen müssen“, sagte er mit Blick auf die 8:3-Führung zum Seitenwechsel.

X-Faktor im Spiel

Die hatte sich der WSV allerdings mehr als redlich verdient. Obwohl Abwehrbollwerk Udo Greine verletzt am Beckenrand stand, leistete die Verteidigung tolle Arbeit gegen die körperlich starken Center der Bayern, erspielte sich der Angriff beste Abschlusschancen, Torhüter Ilya Dmytriiev zeichnete sich immer wieder aus. Und dann kam noch der X-Faktor hinzu. Moritz Fest, der bislang in der zweiten WSV-Mannschaft Einsatzzeiten sammelte, kam zu seinen ersten Treffern in der Liga-Truppe. Mit dem 6:1 stellte er die Weichen kurz nach Beginn des zweiten Viertels früh auf Sieg, mit dem 10:6 zur Mitte des dritten Viertels stoppte er zumindest kurz die Aufholjagd der Gäste.

Die witterten vor allem in Halbzeit zwei Morgenluft, hatten da wohl endgültig die von der langen Anfahrt steifen Knochen warmgeschüttelt. „Und wir haben unsere Pressverteidigung nicht mehr konsequent durchgezogen“, erklärte Spielertrainer Oliver Görge, warum auch das 12:8 kurz vor Ende des dritten Abschnitts noch kein sanftes Ruhekissen war. Drei Minuten vor Spielende war beim 12:12 wieder alles offen. Immerhin: „Nach dem Ausgleich waren wir wieder fokussierter“, lautet seine Beobachtung. Es sollte der letzte Treffer der Gäste bleiben. Torhüter und Verteidigung des WSV Vorwärts rührten nun wieder gemeinsam Beton an, Görge per Strafwurf, Jens Feddeck und Andreas Sommer trafen zum Endstand, der bei etwas günstigerem Saisonverlauf auch die Tabellenspitze hätte bedeuten können. So bleibt die Vizemeisterschaft als großer Erfolg, den der WSV Vorwärts zum letzten Saisonspiel gegen den VfB Friedberg in der kommenden Woche mit möglichst vielen Zuschauern gemeinsam feiern will.