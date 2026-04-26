Zum Saisonabschluss gab es für den WSV Vorwärts Ludwigshafen in der Wasserballliga Süd eine Niederlage. Einen großen Erfolg feiert der Verein dagegen auf einer anderen Ebene.

Im Fünfmeterwerfen mussten sich die Gastgeber mit 18:19 (4:3, 1:2, 2:5, 7:4) dem VfB Friedberg geschlagen geben. Die wichtigsten Ziele hat die Mannschaft von Andreas und Oliver Görge allerdings erreicht. „Die Zuschauer haben die komplette Bandbreite des Wasserballsports erlebt“, resümierte Görge nach dem Schlusspfiff. Strittige Schiedsrichterentscheidungen inklusive. Vor allem im dritten Viertel sorgte eine ganze Fülle geahndeter Stürmerfouls aufseiten des WSV dafür, dass aus einem hart umkämpften, aber ausgeglichenen Spiel ein anderes wurde. „Wir mussten immer wieder in die Umkehr und haben Kontertore kassiert“, erklärte der Spielertrainer, wie aus einem bis zum 7:7 ausgeglichenen Spiel zu Beginn der zweiten Hälfte bis zum Beginn des Schlussviertels ein 7:11-Rückstand wurde.

Aber dann machten sich die Zuschauer bemerkbar, die in Dreierreihen das Bad füllten und zu einem echten Hexenkessel machten. Schließlich hatte der WSV zum Saisonabschluss zu einem Zuschauerrekordspiel geladen und mit 219 zahlenden Besuchern wurde der Rekord von 2023 (204) auch überboten. Zuschauer, die im Schlussabschnitt die Gastgeber zu einer Aufholjagd nach vorne peitschten. Beim 11:13 war vier Minuten vor dem Ende der Anschluss wieder hergestellt und nur eine Minute später traf Silas Beck zum umjubelten Ausgleich. Und trotzdem wären beinahe die Friedberger schon in der regulären Spielzeit die Sieger gewesen. In der Schlussminute in Überzahl verpasste die Mannschaft von Wasserball-Ikone Rene Reimann die Vorentscheidung nach einer Schiedsrichterentscheidung, die ausnahmsweise zugunsten des WSV ausgefallen war. So blieb der Schlusspunkt in der regulären Spielzeit Joost Christoffels vorbehalten. Er erzielte mit seinem zweiten Treffer des Abends den umjubelten 14:14-Ausgleich. Da waren gerade noch zwei Sekunden auf der Uhr.

Pech zum Schluss

Im abschließenden Fünf-Meter-Werfen war das Glück dann aber wieder aufseiten der Gäste. Zwar parierte Ilya Dmytriiev einen Versuch der Gäste, aber für den WSV scheiterten mit Silas Beck und Andreas Sommer gleich zwei Schützen am erfahrenen VfB-Torhüter.

Eine Niederlage, mit der Oliver Görge nach dem ersten Frust letztlich gut leben konnte. „Mit dem einen Punkt haben wir die Vizemeisterschaft auch aus eigener Kraft noch einmal abgesichert und für Friedberg waren die zwei Punkte zu wenig, um noch auf den dritten Platz zu klettern. Wir haben uns damit sportlich von dieser Saison verabschiedet und das Spiel nicht abgeschenkt.“

Und es gab vor der Rekordkulisse noch weitere Gründe zum Feiern. So zeichnete der WSV den Antreiber Silas Beck zum „Spieler des Jahres“ aus, Dirk Feddeck, an diesem Abend sechsmal erfolgreich, rückte damit auf Platz drei der Torjägerliste in der Wasserballliga Süd auf. Nur eine letzte Zahl fehlt noch. „Die endgültige Abrechnung machen wir erst im Lauf dieser Woche“, erklärte WSV-Vorstand, warum die Höhe der Spendensumme aus Eintrittsgeld, Getränkeverkauf und Spenden noch nicht bekannt ist. Fest steht allerdings, dass sich der Förderverein des Kinderzentrums Ludwigshafen über einen stolzen Betrag freuen darf.