Am ungewohnten Freitag kämpfen die Wasserballer des WSV Vorwärts Ludwigshafen um Punkte. Ab 20.15 Uhr hat der Zweitligist im Hallenbad Süd den Ersten Frankfurter SC vor der Brust. Eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld, die unangenehm ist.

„Frankfurt ist eine sehr erfahrene und vor allem körperlich starke Mannschaft“, warnt WSV-Trainer Pierre Hilbich. Auch schwimmerisch sind die Gäste, die auf dem Großfeld zu Hause sind, keinesfalls zu unterschätzen. Bester Torschütze der Hessen ist Peter Simon, aber eigentlicher Spielgestalter sei Tomas Krajovic. „Ihn müssen wir irgendwie rausnehmen.“ Daher ein überaus unangenehmer Gegner. „Das wird eine richtig kernige Aufgabe“, fasst er zusammen.

Corona wütet im WSV-Kader

Zumal der eigene Kader noch immer halbwegs auf dem Zahnfleisch geht. „Corona ist gerade in unserem Kader aktiv“, bedauert Hilbich. Kurzfristige Absagen sind deshalb auch gegen Frankfurt nicht ausgeschlossen. Sicher fehlen wird Mannschaftskapitän Benjamin Hettich. „Er hätte uns in diesem Spiel gerade körperlich weitergeholfen“, sagt der Trainer. Hilbich hofft aber, dass er die Ausfälle erneut über das Kollektiv ausgleichen kann, „auch wenn wir aktuell natürlich nicht in der Form sind, in der wir zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich sein sollten.“

Immerhin: „Wir hatten unter der Woche ein sehr gutes Trainingsspiel gegen Erstligist SC Neustadt.“ Das Ergebnis sei dabei nicht einmal zweitrangig, aber als Standortbestimmung konnte Hilbich wichtige Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf gewinnen. Unter anderem eine ganz wichtige für den heutigen Freitag: „Wir dürfen Frankfurt selbstverständlich nicht unterschätzen, aber wenn wir unsere Leistung abrufen, dann gewinnen wir dieses Spiel.“

Vor allem ein Aspekt sei dabei ganz wichtig: „Wir brauchen eine andere Konzentration als zuletzt gegen Darmstadt. Mit der Einstellung aus der Vorwoche werden wir am Freitag verlieren.“