Stabilität ist beim WSV Vorwärts Ludwigshafen Trumpf. So wurde das Führungsduo Uwe Dessloch und Volker Becker (Vorsitzender und Stellvertreter) jetzt einstimmig im Amt bestätigt. Neu im Amt sind Nicole Menges als Kassenwartin und Tassia Buchheit, die ihrem Vater Gert auf der Position des Wasserballwarts nachfolgt. Finn Bühler wird neuer Jugendwart. Sportlich läuft es beim WSV aktuell sehr gut. Die erste Mannschaft hat sich im oberen Tabellendrittel der zweiten Wasserball-Bundesliga etabliert, die gute Nachwuchsarbeit sorgt für einen talentierten Unterbau. Als nächstes Großprojekt strebt der Verein ab September die Dachsanierung der Vereinsräume auf dem Gelände am Willersinnweiher an. Am 8. Juli steigt die Wassersport-Fete mit Livemusik und einem Jedermann-Wasserballturnier. Eine Woche später trifft sich die Jugend zum Weihercamp/Kindertag auf dem WSV-Areal. Aktuell hat der Verein 439 Mitglieder.