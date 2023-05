Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir uns vor dem Klinikum mit Gaby Degler (64) unterhalten. Sie stammt aus Hockenheim, lebt mittlerweile in Hamm am Rhein und war auf Krankenbesuch in Ludwigshafen.

Kommen Sie häufiger nach LU?

Im Moment ja. Ich muss mal die Tests durchzählen. Aber ich war jetzt bestimmt schon zehn oder 15 Mal hier.

Sie lassen sich hier testen?

Ja,