Was tun gegen Diskriminierung im Alltag? Um diese Frage ging es beim zehnten Aktionstag „Couragiert gegen Rassismus“ im Heinrich-Pesch-Haus. Wie Teilnehmer diesen erlebten.

Jugendliche ab 16 Jahren, Lehrkräfte und in der Jugendbildung Beschäftigte erhielten die Möglichkeit, sich in Workshops mit den Themen Antirassismus, Demokratie und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Veranstaltet wird der Aktionstag „Couragiert gegen Rassismus“ vom Arbeitskreis gegen menschenverachtendes Verhalten des Rats für Kriminalitätsverhütung (Krimirat) der Stadt Ludwigshafen in Kooperation mit dem Heinrich-Pesch-Haus und der Katholischen Akademie Rhein-Neckar. Mit dem Projekt sollen Vorurteile reflektiert und zivilgesellschaftliches Engagement gefördert werden.

„Rund 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind da gewesen und haben sich in den verschiedenen Workshops eingebracht, darunter 70 Schülerinnen und Schüler einer Berufsschule und zweier Realschulen plus“, freute sich Max Berger, Bildungsreferent des Heinrich-Pesch-Hauses über die Resonanz, die der Größenordnung der Vorjahre entsprach. „Wir möchten mit dem jährlichen Aktionstag ein Zeichen setzen gegen menschenfeindliches Verhalten. Wir wollen über verschiedene Formen von Diskriminierung informieren und zur Reflexion sowie zum entschlossenen Handeln gegen menschenverachtendes Verhalten anregen“, nannte Katja Gertje, Geschäftsführerin des Rats für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen, das Ziel der Veranstaltung. Sie hatte das Angebot maßgeblich mitorganisiert.

Großes Interesse junger Menschen

Auf die Teilnehmer, zu denen auch interessierte Einzelpersonen zählten, wartete ein vielfältiges Programm. Aufgeteilt in kleinere Gruppen, konnten die Teilnehmer nach eigenen Wünschen an den Workshops teilnehmen. Darin ging es um Themen wie „Antirassistisch handeln“, „Meet a Jew – Lebendiges Judentum“, „Antimuslimischer Rassismus“, „Beyond Gender – Jenseits von Schubladen“ sowie „Rechtsextreme in der Region“. Zusätzlich konnten die Besucher bei dem Poetry-Slam-Workshop „Poetry for Revolution“ der Bühnenautorin und Performance-Poetin Antonia Josefa mitmachen.

Eröffnet wurde der Aktionstag am Morgen von David Guthier (SPD), Dezernent für Soziales und Integration der Stadt Ludwigshafen. Der Aktionstag, der zum ersten Mal im April 2014 stattgefunden habe, sei zu einer etablierten Veranstaltung für Schulen in der Stadt geworden und zeige das große Interesse junger Menschen an Informationen und Reflexionsmöglichkeiten für ein vielfältiges und tolerantes Zusammenleben, stellte Gertje fest. Der von ihr geleitete Arbeitskreis gegen menschenverachtendes Verhalten setzt sich als einer von derzeit fünf Arbeitskreisen des Krimirats für die Stärkung von Demokratie und Vielfalt in Ludwigshafen ein. Im Fokus stehe dabei die Bildungs- und Aufklärungsarbeit, mit dem Ziel, zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern und die Menschen dazu anzuregen, eigene Vorurteile zu überdenken, so Gertje.

Workshop macht Mut

„Ich fand diesen Aktionstag für Zivilcourage superwichtig und interessant“, meinte am Ende die 19-jährige Lina, Schülerin eines Neustadter Gymnasiums, die sich in Eigeninitiative für die Veranstaltung in Ludwigshafen angemeldet hatte. Sie habe am Poetry-Slam-Workshop teilgenommen. Einen Text zu machen, eigene Gefühle und Erlebnisse zu verarbeiten, habe ihr viel Spaß gemacht. „Ich nehme mit, dass es wichtig ist, Räume zu schaffen, wo man sich zuhört“, beschrieb sie ihr Fazit. Ebenso wichtig seien ein achtsames Verhalten und bei Diskriminierung im Alltag nicht zu schweigen. „Der Workshop hat mir Mut gemacht, mich dann zu Wort zu melden und etwas zu sagen“, meinte die junge Frau. „Wir reden viel von Meinungsfreiheit, respektieren aber selbst oft die des anderen nicht“, stellte Teilnehmer Sascha, Auszubildender in der Krankenpflege, selbstkritisch fest.

Gefördert wird der Aktionstag „Couragiert gegen Rassismus“ vom Deutschen Gewerkschaftsbund Region Pfalz, der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz, der Volkshochschule Ludwigshafen, der Jugendförderung der Stadt Ludwigshafen sowie dem Netzwerk Zivilcourage Rheinland-Pfalz. Finanzielle Unterstützung kommt von der Landeszentrale für politische Bildung, dem Förderverein Jurelu (Haus des Jugendrechts) sowie dem Verein der Freunde des Pesch-Hauses.