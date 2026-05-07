Wie erleben Menschen mit Demenz ihren Alltag? Wie können Angehörige ihnen einfühlsam und kompetent begegnen? Antworten auf diese Fragen bietet die Veranstaltungsreihe „Menschen mit Demenz verstehen und begleiten“ ab Mittwoch, 13. Mai, an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen (VHS). Die drei Termine finden jeweils mittwochs von 17 bis 19 Uhr im Raum 103 der VHS, Bürgerhof, statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. An drei aufeinander aufbauenden Terminen vermittelt Johanna Köhler, Fachergotherapeutin für Geriatrie und Gerontopsychiatrie, praxisnahes Wissen für den Alltag. Zunächst legt die Dozentin grundlegendes Wissen über Demenz dar, anschließend ermöglicht sie durch Selbsterfahrung einen Perspektivwechsel und bietet schließlich konkrete Strategien für Kommunikation, Unterstützung und einen ressourcenorientierten Umgang im Alltag. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Angehörige, ehrenamtlich Engagierte sowie alle Interessierte, die mehr Sicherheit im Umgang mit Menschen mit Demenz gewinnen möchten. Sie ist eine Kooperation mit dem Demenzverbund Ludwigshafen und der Fachstelle Älter werden. Anmeldungen im Netz unter www.vhs-lu.de entgegen (Kursnummer 261EC30003) oder telefonisch unter 0621 504-2238.