Nach den Sommerferien soll es einen Workshop geben, bei dem es um ein Verkehrskonzept für Friesenheim geht. Das kündigte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) bei der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstag im Rathaus an. Gastgeber sei die BASF, auch die Stadtverwaltung sei mit im Boot. Dann soll es auch um die Öffnungen von Einbahnstraßen für Radfahrer in beide Richtungen gehen, etwa in der Hagelloch-, Spaten- und Siemensstraße. Diese hatte ein Bürger bei der Einwohnerfragestunde gefordert. Auch die Verkehrssicherheit in der Luitpoldstraße und andere Verkehrsthemen stünden im Blickpunkt. Wann und wo der Workshop stattfindet, ist noch nicht geklärt.