Zu einem Workshop zum Thema „Altersgerechtes Wohnen“ lädt der Seniorenbeirat Limburgerhof ein. Laut Ankündigung knüpft der Workshop an den Vortrag gleichen Titels im Januar an. Er dreht sich um die Fragen, wie gemeinschaftliches Wohnen realisiert werden kann, wer sich daran beteiligen möchte, wie eine Finanzierung aussehen kann und wie es weitergeht.

Der Workshop findet am Donnerstag, dem 26. März um 18 Uhr im kleinen Kultursaal im Ortszentrum statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich bei Heike Lange von der Gemeindeverwaltung Limburgerhof unter Telefon 06236 691-137 oder per Mail an seniorenbeirat@limburgerhof.de.