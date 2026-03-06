Die Malschule lädt zu Druck-Workshops ein. Wer will, kann am Aktionstag einfach vorbeikommen – ohne Voranmeldung und kostenlos.

Wer sich noch mit Schaudern an die alten Linoleumplatten für den Linoldruck im Kunstunterricht erinnert – steife, unflexible Platten, die sehr schwer zu bearbeiten waren – kann aufatmen: Bei der Malschule liegen geschmeidige Vinylplatten bereit, an denen man sich im Linoldruck ausprobieren darf. Eine weitere einfache Hochdrucktechnik, die am Tag der Druckkunst vorgestellt wird, ist der Schablonen- oder Stempeldruck: „Hierfür nehmen wir Moosgummi. Daraus lassen sich ganz einfach Figuren schneiden, auf ein Holzklötzchen kleben, mit Farbe bestreichen, und dann kann’s schon losgehen“, kündigt Michaela Jäkel, eine der Macherinnen der Malschule, an. „Wer möchte, kann sich eine Stofftasche oder ein T-Shirt zum Bedrucken mitbringen“, ergänzt Malschul-Kollegin Sabine Amelung.

Druckkunst, traditionell bis experimentell

Der Tag der Druckkunst geht auf den 15. März 2018 zurück, als die traditionellen Drucktechniken in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen wurden, um die handwerkliche Kunst des Druckens zu würdigen. Seither zeigen viele Akteure und Einrichtungen unter der Schirmherrschaft des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler jährlich an diesem Tag, wie lebendig die Druckkunst ist – von den traditionellen Techniken bis zum experimentellen Drucken.

In diesem Jahr ist am Sonntag, dem 15. März erstmalig auch die Malschule dabei. Dabei sind die Angebote für diesen Tag ganz niederschwellig. Selbst das an sich sehr aufwendige Verfahren des Siebdrucks kann hier mal ganz unkompliziert versucht werden. „Alle Angebote sind deshalb auch für Kinder geeignet“, betont Amelung. Sie weiß noch eine Anekdote zum Linolschnitt zu berichten: „Matisse und Picasso haben, als sie noch arm und nicht berühmt waren, die meist hölzernen oder Linoleum-Fußböden in ihren Wohnungen bearbeitet, mit Farbe bestrichen und Druck auf eine Platte ausgeübt. So waren diese Künstler nicht nur genial, sondern auch erfinderisch gewesen.“

Am Tag der Druckkunst werden jedoch alle Materialien für große und kleine Künstler bereitstehen, während Amelung und Jäckel Hilfestellung geben. Beide gehören dem Künstler-Kollektiv JAAH (Jäkel, Sabine und Anna Amelung, Jürgen Hatzenbühler) an, welches an diesem Tag auch Siebdruckarbeiten auf Papier, Stoff, Kacheln und Leinwand zeigt.

Info

Tag der Druckkunst zum Mitmachen: malschule-limburgerhof.de – Von 10 – 17 Uhr im Kulturbahnhof Limburgerhof am Bahnhofsplatz 1.