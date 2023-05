Die Initiative Lokale Agenda 21 und das Netzwerk „Energiewende jetzt“ richten sich mit der Veranstaltungsreihe „Frauen für die Energiewende 2.0 – Balkonmodule für mehr Klimaschutz“ an Frauen, die sich für Balkon-Photovoltaik-Module interessieren und erfahren möchten, wie sie funktionieren und sie anschaffen möchten. Die Installation von Balkonmodulen sei ein erster Schritt, um Sonnenstrom zu Hause zu erzeugen und die Energiewende im Kleinen voranzubringen, heißt es in der Ankündigung. Mit Balkon-Photovoltaik-Modulen könnten auch Mieter und Menschen mit geringerem Einkommen einen Teil ihres Energieverbrauchs beziehen. Beim Präsenzworkshop am 16. Juni in der Melanchthonkirche (Mitte) erfahren die Teilnehmerinnen alles Wichtige zu den Micro-Solarkraftwerken.

Praktische Tipps

Im Workshop wird praktisch gezeigt, wie ein Balkonmodul zusammengebaut und angeschlossen wird. Bei einem Online-Workshop am 30. Juni wird diskutiert, wie sich Balkonmodule für Öffentlichkeitsarbeit nutzen lassen. Die Teilnehmerinnen erhalten ein Aktionspaket mit Ideen, wie Menschen im eigenen Umfeld für die Energiewende und Balkonmodule begeistert werden können. Möglich ist die Teilnahme an einzelnen oder an beiden Workshops. Referentinnen sind Katharina Wawer vom Netzwerk „Energiewende Jetzt“ sowie Kerstin Lopau und Anna Schilling vom Verein „Solocal Energy“. Infos und Anmeldung im Netz unter www.energiegenossenschaften-gruenden.de.