Erstmals lädt die Stadtverwaltung in diesem Jahr Kinder zwischen sechs und elf Jahren zu einem ergänzenden Ferienangebot ein: Spontan und nur mit einem Tag Voranmeldung können sie in der Zeit vom 26. Juli bis 13. August montags bis freitags jeweils von 13 bis 16 Uhr in einem „Workshop-Garten“ an der Blies an offenen und kostenlosen Workshops teilnehmen. Natur, Bauen, Gestalten oder Musik sind einige der Themen rund um das Motto „Lust auf Natur“. Eltern können sich derweil im „Eltern-Garten“ erholen.

Infos im Netz: www.lu4u.de.