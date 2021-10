Den Workshop „Fitness für die Stimme“ bietet die Kirchengemeinde Hll. Petrus und Paulus am Samstag, 6. November, von 10 bis 17 Uhr im Pfarrsaal Herz Jesu an. Dozent ist Markus Braun. Der Kurs möchte die Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme fördern. Eingeladen sind Interessierte, die neugierig auf das Entdecken ihrer Stimme sind oder einfach nach ein paar neuen Tipps und Ideen suchen. Im Mittelpunkt stehen Körperhaltung, Atmung, das Erfahren von Resonanzräumen, Klangbildung und Tonumfänge. Das Programm wird durch Lieder und Kanons aufgelockert. Die Veranstaltung soll gerade jetzt – nach Monaten des Lockdowns – die Stimme wieder in Schwung bringen. Der Kurs richtet sich an Chorsänger und gesangsinteressierte Menschen sowie Teilnehmer, die beruflich mit ihrer Stimme umgehen müssen und andere zum Singen anleiten. Der Kurs findet im Pfarrsaal (Unterkirche) Herz Jesu statt (Mundenheimer Straße 216, Süd). Anmeldung bis 25. Oktober an Markus Braun unter Telefon 0621 5296945 oder per E-Mail: braun.amj-rlp-saar@gmx.de. Die Teilnahme kostet 45 Euro.