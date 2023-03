Zum Workshop „Meet Mint: Mit dem Bee-Bot programmieren lernen“ sind Kinder in der ersten oder zweiten Klasse für Dienstag, 21. März, 15 Uhr, in die Stadtteilbibliothek Oppau, Edigheimer Straße 34-36, eingeladen. Teilnehmer erlernen das Programmieren der kleinen bienenartigen Lernroboter. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten, entweder zu den Öffnungszeiten der Bibliothek, dienstags 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, unter Telefon 0621 504-2585 oder per E-Mail an stadtbibliothek.oppau@ludwigshafen.de.