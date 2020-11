„Mitwirkung mit Wirkung – Bürger-Beteiligung in der Praxis“: So lautet das Thema des Workshops am 18. November um 19 Uhr im Heinrich-Pesch-Haus (HPH, Frankenthaler Straße 229). Es ist der vierte Abend in der Veranstaltungsreihe „Frauen und Kommunalpolitik“ und findet als Online-Veranstaltung statt.

Tipps für mehr Bürgernähe

Der Workshop wendet sich an Kommunalpolitikerinnen, die mehr über die Anliegen ihrer Bürger erfahren und mehr Bürgernähe zeigen möchten. Die Politikwissenschaftlerin Daniela Hohmann und die Ortsvorsteherin von Mainz-Hechtsheim, Tatiana Muñoz, nehmen die Teilnehmerinnen mit auf einen Streifzug durch die Welt der dialogorientierten Bürgerbeteiligung – online und offline. Die Referentinnen zeigen auf, welche Methoden es gibt, um Bürger in verschiedenen Kontexten zu beteiligen und erklären, welche Instrumente sich wann eignen.

Das HPH und die Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises und der Stadt Frankenthal haben die Reihe „Frauen und Kommunalpolitik“ gemeinsam konzipiert. Die Workshops haben das Ziel, politisch engagierte Frauen zu stärken und dabei gleichstellungspolitische Aspekte in den Blick zu nehmen.

