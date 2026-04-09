Der Tanzclub Royal bietet ab Mittwoch, 15. April, einen Workshop mit dem Titel „Einstieg in den Paartanz für Tanzanfänger“ an. Gezeigt werden Grundschritte und einfache Figurenfolgen sowohl in den Standardtänzen Langsamer Walzer, Tango und Quickstep als auch in den Lateinamerikanischen Tänzen Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive. Im Julius-Hetterich-Saal in Maudach leiten Gitte und Wolfgang Jung das Angebot. Der Kurs umfasst zehn Trainingseinheiten, die jeweils mittwochs von 17.15 bis 18.15 Uhr stattfinden. Anmeldung bis 13. April: per Mail unter kontakt@tcroyal-ludwigshafen.de oder Telefon 0621 5580590.