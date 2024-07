Die eigene Singstimme schulen können pfälzische Sängerinnen und Sänger am Samstag, 28. September, 9.30 bis 17 Uhr, bei dem Workshop „Die eigene Stimme“ in Rock, Pop und Jazz des Chorverbands Pfalz im Ludwigshafener Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229). Referent bei dieser Qualifizierung für Chorsänger ist Hans-Jürgen „Joe“ Völker, Chorleiter des Nationaltheaters Mannheim. Workshop-Teilnehmer können sich an diesem Tag ferner individuell beraten lassen. Meldungen bis 30. August im Netz unter https://www.chorverband-der-pfalz.de/wordpress/.