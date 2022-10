Der kostenfreie Workshop „Dein neuer Werkzeugkasten – Digitale Arbeitstools besser verstehen und effektiver einsetzen“ findet am 25. Oktober, 14 bis 17.30 Uhr, an der Hochschule Ludwigshafen, Ernst-Boehe-Straße 15, Raum E 29/30, statt. Der Workshop des Instituts für Management und Innovation der Hochschule greift Veränderungen der Arbeitswelt auf und unterstützt Teilnehmer bei der individuellen Auswahl und Nutzung digitaler Tools. Dabei wird auf persönliche Handlungsmöglichkeiten der Teilnehmer und praxisnahe Erfolgsbeispiele eingegangen. Anmelden kann man sich ab sofort per E-Mail an imi@hwg-lu.de.