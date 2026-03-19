Die Landfrauen laden zu einem Anfänger-Workshop über die Social-Media-Plattform Instagram ein. Das Angebot ist, den Umgang mit der Plattform interaktiv und gemeinsam in einer entspannten Atmosphäre zu lernen, heißt es in der Ankündigung. Dabei gehe es um einen sicheren Start mit Datenschutz und Kontrolle darüber, wer die Beiträge sehen kann, eine erste Entdeckungstour zum Finden von Freunden, Familie und interessanten Themen sowie das Erstellen von eigenen Beiträgen und Interaktionen.

Der Workshop findet statt am Mittwoch, dem 1. April um 17.30 Uhr im Landfrauen-Saal. Um Anmeldung wird gebeten bei U. Tsapanidis-Merz unter Telefon 06324 818067. Gäste zahlen 5 Euro Teilnahmegebühr, für Mitglieder des Ortsvereins Böhl-Iggelheim ist die Teilnahme kostenlos.