Die Malteser und das Ludwigshafener Frauencafé starten am Weltfrauentag einen gemeinsamen Workshop unter dem Titel „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. Es soll in dem Online-Foto-Workshop um die Rolle der Frau in der heutigen interkulturellen Gesellschaft gehen. Die Reihe startet am 8. März. An allen vier Montagen im März treffen sich interessierte Teilnehmerinnen jeweils von 18 bis 20 Uhr mit der Workshop-Leiterin und Fotografin Anja Roth. Gemeinsam tauschen sie sich über unterschiedliche Rollenbilder und die Rechte der Frau in unserer Gesellschaft aus. Ihre Eindrücke und Blickwinkel stellen die Teilnehmerinnen in Form von eigenen Fotos dar, die zwischen den Treffen erstellt werden. „Der Austausch von Frauen unterschiedlicher Herkunft über ihr Selbstverständnis genauso wie über Vorurteile und Vorbilder ist enorm wichtig“, sagt Kerttu Taidre, Koordinatorin der Malteser interkulturellen Begegnungsstätte. Für Frauen ab 16 Jahren mit oder ohne Migrationshintergrund ist die Teilnahme am Online-Workshop kostenfrei. Ein Smartphone mit Kamerafunktion genügt zum Mitmachen.

