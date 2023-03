Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es war frustrierender als ich erwartet hatte“, sagt Thomas Siffling, Musiker und Betreiber des Mannheimer Jazzclubs Ella & Louis nach dem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Siffling war einer von 14 Kulturschaffenden, die per Videokonferenz am Dienstag am Dialog teilgenommen haben. Aus dem Gespräch hat der Trompeter wichtige Impulse mitgenommen – und gibt Musikern einen Tipp.

Der Anlass der Gesprächsrunde: Die Kulturbranche trifft der Lockdown besonders hart. Kultureinrichtungen waren als erste geschlossen und viele Veranstalter, Künstler und weitere