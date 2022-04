Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute ist das gesuchte Objekt ein Hingucker auf einem Parkplatz vor einem modernen Komplex, der wiederum früher viel mit dem blauen Ding zu tun hatte. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.