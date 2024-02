Am Samstagabend meldeten gegen 22.30 Uhr Verkehrsteilnehmer, dass ein Audi Q3 auf der Wollstraße in Ludwigshafen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Bereich der Kärntner Straße wurde der 24-jährige Autofahrer schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen, so die Polizei in einer Mitteilung. Zwar habe der Fahrer versucht zu fliehen, doch habe die Flucht nach kurzer Zeit durch weitere Polizeikräfte gestoppt werden können.

24-Jähriger gibt den Führerschein ab

Bei der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Im Anschluss wurde der 24-Jährige zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Gegen den 24-jährigen Autofahrer wird nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen geführt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden, Telefonn 0621 963-2122, oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.