Der langjährige Torwarttrainer des ehemaligen Fußball-Regionalligisten FSV Oggersheim, Wolfgang Greiß, feiert am 12. Februar seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar kommt eigentlich vom Handball. Der gebürtige Mannheimer hütete den Kasten beim VfL Neckarau, spielte in der Kreisauswahl und später für den ASV Ludwigshafen in Verbands- und Oberliga. Eher zufällig kam der beliebte Greiß zu seiner Tätigkeit als Torwarttrainer. Zunächst hatte er die Torhüter der B-Junioren des FSV Oggersheim unter seinen Fittichen, später übernahm er über 15 Jahre lang das Amt bei der Ersten Mannschaft. Der frühere Bundesliga-Schlussmann Walter Pradt hatte Greiß in die Geheimnisse der Fußball-Torhüter eingeweiht. Vieles hatte sich der kommunikative Autodidakt, den seine vor drei Jahren verstorbene Ehefrau Evi immer unterstützte, aber auch selbst beigebracht. Nach seiner Zeit in Oggersheim war er auch beim SV Südwest, LSC und TDSV Mutterstadt Torwarttrainer. Der pensionierte Kfz-Meister und Serviceleiter hat unzählige Torhüter aus der Region ausgebildet.