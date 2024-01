Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir an der Schneckennudelbrücke (Süd) Wolfgang Adrian getroffen. Der 69-Jährige stammt aus Ludwigshafen, lebt aber jetzt in Lunden an der Nordsee. Trotz der Witterung war er am Rheinufer mit seinem vier Jahre alten Akita Inu unterwegs.

Wo liegt denn Lunden?

Das ist seit vielen Jahren meine Wahlheimat. Es liegt in Schleswig-Holstein an der Nordsee etwa zwischen St. Peter-Ording und Husum und rund 70 Kilometer vor