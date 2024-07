Am Mittwoch haben unbekannte Täter zwischen 19.20 und 20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kropsburgstraße ( Mundenheim) eingebrochen und Bargeld aus einem Geldbeutel gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Polizei sucht Hinweise

Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu den Tätern geben können, können sich bei der Polizei unter Telefon 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.