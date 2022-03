Zwölf Wohnungen und Geschäftsräume hat die Polizei am Mittwoch in Worms und Umland wegen möglicher gefälschter Impfpässe durchsucht. Weitere zwei Durchsuchungen fanden zeitgleich in Ludwigshafen und im hessischen Bürstadt statt. Es ging um den Verdacht der gewerbsmäßigen Fälschung sowie des Besitzes von beziehungsweise Handels mit gefälschten Impfpässen. Angeordnet worden waren die Durchsuchungen durch das Amtsgericht Mainz. Laut Polizei wurden acht gefälschte Impfpässe, elf Mobiltelefone, drei Testzertifikate, vier Laptops und mehrere Brocken Haschisch sichergestellt. Außerdem unterzogen die Beamten einen Tatverdächtigen einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Es wird geprüft, ob weitere Tatverdächtige ermittelt werden können.