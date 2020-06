[Aktualisiert: 9.30 Uhr]

Nach einem Brand im Hemshof am Donnerstag laufen die Ermittlungen zur Ursache. Laut Polizei geht man derzeit davon aus, dass ein vierjähriger Junge mit einem Feuerzeug spielte und so das Feuer verursachte. Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 16 Uhr in eine Wohnung in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße gerufen. Dort brannte es im Schlafzimmer im dritten Stockwerk eines viergeschossigen Hauses. Bereits bevor die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner die Räume verlassen. Das komplette Haus war geräumt. Die betroffene Familie wurde bei Verwandten untergebracht, da ihre Wohnung derzeit nicht bewohnbar ist. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro.