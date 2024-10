Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen im Hemshof einen schlafenden Mann aus dessen brennender Wohnung gerettet. Wie die Polizei meldet, waren die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Dessauer Straße gerufen worden. Nachbarn waren auf den Alarm eines Rauchmelders aufmerksam geworden. Bereits im Treppenhaus des Gebäudes nahmen die Wehrleute Brandgeruch war. Weil auf ihr Klopfen und Klingeln niemand reagierte, öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür. Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte die Räume und trafen dort auf einen schlafenden Bewohner. Sie brachten ihn ins Freie. Danach kam der Mann in ein Krankenhaus. Ursache der Rauchentwicklung war ein angebranntes Essen auf dem Herd, das die Einsatzkräfte löschten.

Bereits am Dienstagabend hatte die Feuerwehr einen Brand im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Halbergstraße (Süd) gelöscht. Laut Bericht war dort gegen 19.50 Uhr Papier in Brand geraten. Beim Versuch das Feuer zu löschen, erlitt eine 26-jährige Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Sachschaden entstand keiner. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.