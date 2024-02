Wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung muss sich laut Polizei ein 40-Jähriger verantworten. In der Nacht auf Samstag gegen Mitternacht randalierte er im Stadtgebiet in der Wohnung seiner 26-jährigen Bekannten und verletzte sie leicht. Anschließend verließ er die verwüstete Wohnung. Polizeikräfte erwischten den 40-Jährigen in Tatortnähe und kontrollierten ihn. Da er sich sehr aggressiv und unkooperativ verhielt, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Die 26-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab.