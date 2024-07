Ein Wohnungsbrand hat am Dienstagabend die Anwohner in der Mannheimer Innenstadt aufgeschreckt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr war es im zweiten Stockwerk eines Hauses in U4 zu einem Brand gekommen. Nach ersten Meldungen habe das Feuer zügig gelöscht werden können. Ein Treppenhaus habe anschließend belüftet werden müssen. Personen wurden nicht verletzt, die Wohnung war leer, so die Feuerwehr weiter.

Neben den Feuerwehrleuten, die mit zwei Trupps zur Brandbekämpfung und Kontrolle des Treppenraumes angerückt waren, war auch ein Rettungswagen vor Ort sowie die Polizei.