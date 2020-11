Unbekannte haben am Mittwoch im Hemshof ein Wohnmobil aufgebrochen und daraus diverse Wertgegenstände gestohlen. Laut Polizeibericht wurde außerdem ein E-Bike entwendet, das am Fahrradträger des Fahrzeugs befestigt und gesichert war. Das Wohnmobil war auf einem Parkhausgelände am BASF-Tor 7 abgestellt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.