Ein Wohnhaus in der Rohrhofer Straße in Mannheim-Rheinau, das am Donnerstagnachmittag in Brand geriet, ist seither unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die fünf Bewohner kommen bei Verwandten unter. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach das Feuer ersten Erkenntnisse zufolge gegen 16.30 Uhr im ersten Obergeschoss des Hauses aus und griff schnell auf die Holzfassade des Gebäudes über. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand schnell löschen.

Die Brandursache ist bislang noch unklar. Ob ein technischer Defekt einer Markise, die am Balkon angebracht ist, Auslöser des Feuers war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.