Am Sonntagmittag ist ein Gebäude in der Mannheimer Wattstraße in Brand geraten. Aktuell sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr löscht das einstöckige Wohnhaus, das sich in einem Gewerbegebiet zwischen dem Almenhof und Neckarau befindet. In einer Erstmeldung ist von einer verletzten Person die Rede, die aus dem brennenden Haus gerettet wurde, Näheres ist noch nicht bekannt.