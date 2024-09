Friesenheim mit seinen über 19.000 Einwohnern ist als Wohnort einer der beliebtesten Stadtteile, hat aber begrenzte Möglichkeiten. Das bestätigt eine Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der FWG im Bau- und Grundstücksausschuss am Montag. Der überwiegende Teil der Fläche sei städtisch, dazwischen lägen zwei Privatgrundstücke. Der Bereich sei allerdings von keinem Bebauungsplan erfasst und nicht als Erweiterungsfläche vorgesehen, heißt es in der Stellungnahme. Im aktuellen Regionalplan sei der Bereich als Vorbehaltsgebiet für den Hochwasserschutz vorgesehen. Im Landschaftsplan und Klimakonzept der Stadt werde das Ziel einer Grünvernetzung verfolgt, um eine Luftschneise über den Riedsaum- bis zum Ebertpark offen zu halten. Um dort sozialen Wohnungsbau oder einen Kitabau zu ermöglichen, müsste Baurecht geschaffen werden. Dies wiederum widerspreche den Zielen der Flächennutzungsplanung der übergeordneten Regionalplanung. Über eine Zielabweichung müssten daher Gespräche mit der oberen Landesplanungsbehörde aufgenommen werden, so die Verwaltung.