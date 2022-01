Eine städtische Unterstützung für junge Familien, die Wohneigentum erwerben wollen, fordert die FWG-Stadtratsfraktion. Diese Förderung könne mit Landesprogrammen kombiniert werden.

Bereits im April 2019 sei ein FWG-Antrag zur Prüfung über die Förderung des Verkaufs von Baugrundstücken an junge Familien einstimmig vom Stadtrat verabschiedet worden. Vorbild dafür seien Rabatte, die Landkreisgemeinden jungen Familien nach Anzahl ihrer Kindern gewährten. Nun will die FWG nachhaken, was die Stadt Ludwigshafen anbieten wolle. In einem Fragenkatalog für die nächste Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am 31. Januar wollen die Freien Wähler wissen, ob es städtische Grundstücke gibt, die jungen Familien angeboten werden könnten? Die FWG begrüßt außerdem die Initiative der CDU im Land zur Förderung von bezahlbaren Eigenheimen für junge Familien. Gleichzeitig spricht sich die FWG gegen ein Neubaugebiet „Im Kappes“ bei Rheingönheim aus. Potenziale lägen insbesondere in der neuen City West und nicht in den Ortsteilen.

Eigenheim könne in einer Stadt wie Ludwigshafen mit knappen Grünflächen nicht länger nur das Einfamilienhaus bedeuten, sagt FWG-Fraktionschef Rainer Metz. Der Charakter der Stadtteile müsse erhalten bleiben. Auswuchernde Neubaugebiete führten zur Zersiedelung und würden keine Identität schaffen. Nachverdichtung müsse in den bestehenden Siedlungsgebieten daher behutsam erfolgen.