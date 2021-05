Ludwigshafen soll schöner werden – auf diesen positiven Nebeneffekt hofft die Verwaltung, wenn im Januar in weiten Teilen der Stadt die „Gelbe Tonne“ kommt. Doch nicht alle Bürger teilen die Begeisterung. Denn viele sehen rund um ihre Häuser ein Platzproblem.

Das Stadtbild von Ludwigshafen soll mit Beginn des nächsten Jahres schöner werden – mit der Einführung der „Gelben Tonne“ für Leichtverpackungen sollen in den meisten Stadtteilen Wertstoffe wie Kunststoffe, Verpackungsmaterial, Aluminium oder Weißblech nicht mehr im Gelben Sack, sondern in einer zusätzlichen Tonne gesammelt und entsorgt werden. Nur in den Stadtteilen Nord, Mitte und Hemshof soll wegen der dortige logistischen Probleme beim Aufstellen der Tonnen alles beim Alten bleiben. Denn in diesen drei Bereichen ist es schwierig, genügend Tonnen für alle Haushalte aufzustellen. Gelbe Säcke werden deshalb künftig nur noch dort von der Verwaltung kostenlos zur Verfügung gestellt.

Doch Probleme gibt es auch in anderen Stadtteilen – zum Beispiel in Mundenheim, wo vor allem in den alten Bezirken des Stadtteils viele Hausbesitzer nicht wissen, wo sie diese vierte Tonne für Leichtverpackungen deponieren sollen. Denn ausreichenden Platz am Haus benötigen sie bereits für die schwarze Tonne“ (Restmüll), braune Tonne (Bioabfall) und blaue Tonne (Papier). „Es gibt in Einzelfällen viel Klärungsbedarf“, räumt die Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) ein, „aber der Stadtrat hat nun mal am 9. März im Rahmen des Bundesverpackungsgesetzes die Änderung des Abfallkonzeptes beschlossen – da müssen wir durch.“

Tonnen werden ausgeliefert

Die SPD-Politikerin verspricht sich mit den Gelben Tonnen eine deutliche Verschönerung des Stadtbildes: „Die Gelben Säcke waren nicht wetterfest und wurden oft zum Beispiel von Ratten oder großen Vögeln bei der Futtersuche aufgerissen – und selbst ein heftiger Windstoß genügt manchmal, um die leichten Säcke durch die Straßen zu treiben.“ Damit soll nun mit Beginn 2021 Schluss sein: Das Mannheimer Spezialunternehmen für Abfallwirtschaft Knettenbrech und Gurdulic Rhein-Neckar GmbH (Telefon 0621/1504-190) mit Hauptsitz in Wiesbaden hat die Ausschreibung für diesen Bereich der Ludwigshafener Müllentsorgung gewonnen und wird nun damit beginnen, die Gelben Tonnen an die Haushalte auszuliefern. Die Tonnengröße orientiert sich an den bereits vorhandenen anderen Abfallbehältern.

Für die Mundenheimer CDU-Stadträtin und Ortsbeirätin Wilhelma Metzler („Das ist ein ganz schwieriges Thema“) sind damit allerdings nicht die Probleme für Hausbesitzer gelöst, die zum Beispiel wie vor allem in Alt-Mundenheim nur kleine Höfe haben (in denen sie auch ihre Autos parken wollen) oder nicht einmal einen Keller unterm Haus – wie etwa teilweise in der Horstackerstraße: „Da gibt es einige Lösungen zu finden“, mahnt die Politikerin an, „da müssen der städtische Wirtschaftsbetrieb und die Mannheimer Entsorgungsfirma ins Gespräch kommen.“ Stadt und WBL seien auch nach der Übertragung der Entsorgung an das Mannheimer Unternehmen „nicht raus aus dem Boot“.

Sie selbst bringt einen auf den ersten Blick praktikablen Lösungsvorschlag ein: „Warum sollen nicht zusätzlich einige große Sammelbehälter wie zum Beispiel für das Altglas an zentralen Plätzen aufgestellt werden, in den die betroffenen Haushalte die Leichtverpackungen einwerfen können?“ Etwas umständlicher ist die Idee, die gesammelten Leichtverpackungen tütenweise in einem der Wertstoffhöfe zu entsorgen.

Start in Oggersheim

Die Mannheimer Entsorgungsspezialisten haben sich mit diesen noch nicht öffentlich diskutierten Härtefällen auseinandergesetzt: „Bei allen solchen Umstellungen gibt es kleine Probleme – das geht nie geräuschlos über die Bühne“, spricht Ann-Katrin Bechthold von der Geschäftsleitung aus Erfahrung. Das Unternehmen wird nach ihren Angaben ab Montag mit Beginn in Oggersheim die gelben Tonnen ausliefern und sich dabei an die städtische Liste der Benutzer der blauen (Altpapier-) Tonnen halten: Wer eine blaue Tonne nutzt, bekommt auch eine gelbe Tonne. „Alle anderen Änderungswünsche müssen von der Stadt initiiert und realisiert werden,“ sagte die Vertreterin der Knettenbrech-Geschäftsleitung auf Anfrage. „Wir halten uns an unsere Abmachungen gemäß der von uns gewonnenen Ausschreibung.“

Damit hat auch der Online-Dialog „Gelbe Tonne“ des WBL vom 2. bis 16. November eine diskussionsfähigere Substanz, wenn beim Projekt „Ludwigshafen diskutiert“ Fragen zu den neuen „Gelben Tonnen“ direkt an die WBL-Experten gestellt werden können. Wer sich an dieser Online-Aktion nicht beteiligen kann oder will, kann auch das direkte Telefongespräch suchen. Möglich ist das von montags bis freitags unter der Rufnummer 0621/504-4747.

Zur Sache: Stadt beantwortet Fragen

Der Stadtverwaltung ist bewusst, dass die Umstellung auf die gelbe Tonne zu Fragen führt. Da es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ist, zu Informationsveranstaltungen einzuladen, bietet die Verwaltung als Ersatz einen Online-Dialog an. Ein solches Format ist in den zurückliegenden Monaten auch schon bei den Hochstraßen und beim Rathaus-Center praktiziert worden. Von Montag an können sich Bürger bis 16. November unter www.ludwigshafen-diskutiert.de an die Experten des Wirtschaftsbetriebs (WBL) wenden und über das Dialogportal ihre Fragen zum Thema gelbe Tonne stellen. Wer möchte, kann sich auch per Mail an gelbetonne@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621/504-4747 melden.