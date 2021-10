Wir haben gerade Erntedank gefeiert. Dankbarkeit im Jahr 2021 – wie passt das? Es war doch bisher ein katastrophenreiches Jahr: Corona. Querdenker. Das Debakel beim Abzug aus Afghanistan. Politische und soziale Verwerfungen, die bei jeder Wahl sichtbar werden. Klimawandel und Flutkatastrophe im Ahrtal und an vielen weiteren Orten.

Aber wir haben reagiert. Wir sind erfindungsreich geworden, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Wir haben erkannt, dass Schulen mehr sind als Lernfabriken. Wir sehen, dass wir bereit sein müssen, für gerechte Löhne unseren Beitrag zu leisten in Gastronomie, Pflege und Gesundheitseinrichtungen. Auch dort gibt es ein Recht auf Arbeitsbedingungen, unter denen ein Beruf Freude macht. Nach 20 Jahren in Afghanistan haben wir verstanden, dass man Menschen nicht mit militärischer Gewalt in eine Demokratie nach unserem Vorbild zwingen kann. Wir brauchen für die Zukunft geistreichere Ideen, um unserer Verantwortung in der Weltgemeinschaft gerecht zu werden.

Ende einer Ära

Mit der Bundestagswahl geht eine Epoche zu Ende. Eine Epoche der Stabilität in der deutschen Politik nach innen wie nach außen. So stabil, dass wir auch Querdenker aushalten können. Menschen wählen nicht mehr eine Partei, weil sie immer so gewählt haben. Die junge Generation wählt Parteien, die eine Vision für eine bessere Zukunft anbieten. Dabei haben Populisten und die Ewiggestrigen schlechter abgeschnitten als vor vier Jahren. Das ist gut so, denn unsere Kinder werden mit den Auswirkungen unserer Entscheidungen leben.

Das Thema dieses Jahres lautet: Es geht etwas Vertrautes zu Ende und es hat etwas Neues begonnen, von dem wir noch nicht wissen, wie es aussehen wird und wer dabei welche Rolle hat. Es ist wahrlich nicht alles, was neu ist, automatisch auch besser. Aber zuletzt waren unsere Lösungen für die aktuellen Aufgaben nicht ausgesprochen originell. Schon Albert Einstein soll gemahnt haben, dass man die Probleme von morgen nicht mit den Antworten von gestern löst.

Vielleicht lautet die beste Antwort auf die Frage, „wofür können wir danken?“ ganz schlicht: Wir müssen nicht einfach immer so weitermachen. Wir dürfen es anders machen. Das „anders“ statt „noch mal dasselbe“ ein Grund ist, dankbar zu sein hat schon Bill Murray, im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erkannt: „Alles was anders ist, ist gut“. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig.

Der Autor

Georg Weber (60) ist Klinikseelsorger am Klinikum Ludwigshafen.