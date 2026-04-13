Die Stadt sollte ihren Anteil am Sondervermögen Infrastruktur des Bundes für Schulen einsetzen, fordert die FDP. Ihren Antrag im Bauausschuss zog sie dennoch zurück.

Rund 160 Millionen Euro beträgt der Ludwigshafener Anteil am Sondervermögen Infrastruktur, den der Bund an die Kommunen ausschüttet. Das Geld sollte in Gänze möglichst in die Schulen und deren Sanierungen fließen. Das forderte die FDP mit einem Antrag im Bau- und Grundstücksausschuss am Montagabend und pochte auf ein entsprechendes „Maßnahmenkonzept“. Bildung sei für den größten Schulstandort in Rheinland-Pfalz ein zentrales Thema, der Sanierungsstau an Schulen betrage mehrere Hundert Millionen Euro und müsse mit einem „Bauturbo“ schleunigst abgebaut werden, begründete FDP-Sprecher Friedrich Bauer den Vorstoß.

Sind Projekte kombinierbar?

Am Ende zog er den Antrag dennoch zurück, nachdem ihm Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) erklärt hatte, dass die Stadtspitze bereits an einem Konzept arbeite, was Bauer nicht klar war. Den Hinweis der Liberalen nehme er gerne auf. so Blettner. Allerdings seien „ein paar Rahmenbedingungen“ noch unklar. Etwa, inwieweit Projekte kombinierbar seien, so Blettner. Bis 19. August muss die Stadt dem Bund ein Konzept vorlegen, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Noch vor der Sommerpause würden die Ideen in die politischen Gremien eingebracht, versicherte Blettner. Zum jetzigen Zeitpunkt Einzelmaßnahmen zu nennen, ergebe keinen Sinn – ebenso wenig, wie die komplette Summe für ein einziges Vorhaben auszugeben.

Moderner Vorbau für Eberthalle?

Im RHEINPFALZ-Interview vor wenigen Wochen hatte Blettner angedeutet, sich vorstellen zu können, einen Teil des Geldes in einen modernen Vorbau für die Eberthalle zu investieren, um dort neue Räume für Vereinsveranstaltungen zu schaffen. „Das wäre eine Option, aber auch das muss sorgfältig geprüft werden. Wir wollen uns im Stadtvorstand auf Vorhaben mit echtem Schub konzentrieren, die uns nach vorne bringen und sonst nicht finanzierbar wären. Leuchttürme statt Stückwerk“, sagte der OB Mitte März.