Gleich 17 klimafreundliche Projekte kann die Stadt dank einer Millionenförderung durch das Land anstoßen. Sie fließen nicht nur in städtische Immobilien, sondern auch in Privathaushalte. Die Zeit drängt, nicht nur für die Umwelt: Was bis Sommer 2026 nicht fertiggestellt ist, wird nicht bezahlt.

Eine solche Gelegenheit ergibt sich nicht alle Tage: umfangreiche Sofort-Investitionen in den Klimaschutz und in die Anpassung an den Klimawandel, die ein Sponsor komplett finanziert. Diese Chance eröffnet sich für die Stadt und eine Tochter, die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Knapp zweieinhalb Jahre bekommen sie jeden Cent der 17 Maßnahmen erstattet, die sie mit der Bitte um Förderung beim Land eingereicht haben. Der Zeitplan ist ambitioniert, die Maßnahmen auch. „Schließlich stellen sich die schlimmsten Klima-Szenarien gerade ein“, stellte Rainer Ritthaler, Leiter des gerade umbenannten Fachbereichs Umwelt und Klima, bei der Präsentation am Dienstag in seinem Haus nüchtern fest. Was beispielhaft konkret geplant ist.

Für Privathaushalte bereitet die Stadt zwei Programme vor: Zum einen sollen Steckermodule für Balkone gefördert werden, zum anderen ein Zuschuss zur Entsiegelung zugepflasterter Flächen gezahlt werden. Die rechtssicheren Förderrichtlinien werden gerade erarbeitet. Klimaschutzkoordinatorin Ellen Schlomka rechnet damit, dass in der zweiten Jahreshälfte Anträge gestellt werden können. Für die sogenannten Balkon-Kraftwerke reicht der Topf für 750 bis 1000, für die Teilbegrünung von Vorgärten und Garagendächern sollen pro Antrag 500 bis 1000 Euro bewilligt werden, ergänzte Ritthaler. Die Fördersumme von 150.000 beziehungsweise 29.000 Euro sei für diese beiden Maßnahmen zwar nicht besonders üppig. „Wir verstehen sie vielmehr als Impuls, um das Interesse potenzieller Nachahmer zu wecken.“

Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) erhält Ludwigshafen insgesamt knapp 7,6 Millionen Euro. für Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Klimawandel. Dem Paket, zu dem auch die Pflanzung von 250 Bäumen in Friesenheim, Ruchheim und der Gartenstadt zählt, hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Montag einstimmig zugestimmt.

Die Serie

In loser Folge beleuchten wir in dieser Serie, mit welchen Projekten und Strategien die Stadt darauf hinarbeitet, bis 2045 klimaneutral zu sein – und wie sie sich bis dahin an den Klimawandel anpassen will.