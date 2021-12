Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 42: Bei Frau M. wurde im März 2021 die Krankheit Multiple Sklerose diagnostiziert. „MS – Was nun?“ Diese Frage beschäftigte sie sehr. Aber am Klinikum Ludwigshafen gibt es ja den DMSG-Beratungstag. Die Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft wird dafür mit Spenden aus der „Aktion 72“ bedacht. Die ortsansässige Sozialarbeiterin gab der Patientin viele Informationen über die Krankheit MS, den kompetenten Umgang damit und das breit gefächerte Angebot der Deutschen Multiplen Sklerose-Gesellschaft, Landesverband Rheinland-Pfalz, die eine Zuwendung aus der „Aktion 72“ erhält. Frau M. nahm Kontakt zu der ortsansässigen ehrenamtlichen Mitarbeiterin auf. Hier erhielt sie Unterstützung im Einzelkontakt und wurde ermutigt, das Leben auch mit der Krankheit MS selbstbestimmt zu gestalten.

Fall 43: Eine Frau mit drei kleinen Kindern wurde nach einem brutalen Übergriff ihres Ehemanns in einer Notunterkunft untergebracht, da alle umliegenden Frauenhäuser voll belegt waren. Der Hausmeister wendete sich an das Frauenhaus Ludwigshafen und schilderte die Notlage der Frau. Da es ihnen an allem fehlte, wurde hier ein Koffer mit Kleidung, Windeln, Hygieneartikeln. Und Dank der Spendengelder der „Aktion 72“ war auch ein Lebensmitteleinkauf für die nächsten Tage möglich.

Fall 44: Der Sucht-Selbsthilfeverein Blaues Kreuz Ludwigshafen hielt trotz der Pandemie die ehrenamtlich geführte „Motivationsgruppe“ und die „Offene Gruppe“ am Leben. Eine wichtige Einrichtung für Suchtbetroffene. Um dieses Angebot aufrecht zu erhalten, ist der Verein auf Spenden angewiesen, wegen der Miete und Mietnebenkosten. Spenden, wie die aus der „Aktion 72“. Ab Dezember wird die „Motivationsgruppe“ wieder in digitaler Form angeboten. Die hohe Anzahl an Hilfesuchende ist als Präsenztreffen nicht mehr möglich.

Fall 45: „Auch dieses Jahr hoffen und bangen wir auf eine Weihnachtsfeier für die Gäste der Suppenküche an der Apostelkirche hin“, sagt Pfarrerin Kerstin Bartels. „Der Menüplan steht, aber noch ist es ungewiss, ob wir vor Ort feiern können oder uns wie im letzten Jahr mit einem Take-away-Angebot begnügen müssen.“ Sie hofft und wünscht sich, „dass wir unter gegebenen Sicherheitsbestimmungen mit unseren Gästen einen stimmungsvollen Weihnachtsabend im Berta-Steinbrenner-Saal feiern können.“ Die Suppenküche wird von der „Aktion 72“ unterstützt.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.

