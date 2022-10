In diesem Jahr feiert die Caritas ihr 125. Jubiläum. Seit ihrer Gründung 1897 bis heute setzt sie sich für die Werte Solidarität, Respekt, Gerechtigkeit und Nächstenliebe ein. In unserer Diözese beteiligte sich der Diözesan Caritasverband Speyer Ende September an der Jubiläumsfeier und veranstaltete mit Unterstützung der verschiedenen Caritaszentren eine Caritas-Bus-Tour.

Ziel dieser Tour war es, mit Menschen, die die Caritas nicht kennen, in Kontakt zu kommen und die Werte, für die sie steht, erlebbar zu machen. So stand ein Begegnungscafé in Speyer für geflüchtete Menschen aus der Ukraine auf dem Programm, die neben der Solidarität viele praktische Unterstützung von den Caritas-Ehrenehrenamtlichen erfahren haben.

Respekt forderten die Caritas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus Germersheim und Mitglieder der Selbsthilfegruppe Kreuzbund für Menschen mit Suchtproblematiken bei einem Präventionstag ein. Gerechtigkeit bei der Verteilung von bezahlbaren Wohnungsraum wünschten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritas-Zentrums Landau bei einem Infotag über Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Für Vielfalt und kulturellen Austausch setzten sich die Caritasbeschäftigen in Neustadt bei der interkulturellen Woche ein.

Mit der Beteiligung am Nachbarschaftsfest im Dichterquartier im Stadtteil Süd unterstützten das Caritas-Zentrum und die Caritas-Ehrenamtlichen der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus, dass Menschen in einem Wohngebiet sich vernetzen und sich gegenseitig helfen, ganz nach dem Motto der Jahreskampagne der Caritas „#DasMachenWirGemeinsam“.

Diese Woche hat gezeigt, dass die Zeiten, Herausforderungen und manche Formen der Hilfen und Unterstützung sich geändert haben, doch die Werte Solidarität, Respekt, Gerechtigkeit und Nächstenliebe weiterhin die Arbeit und das Engagement von Caritas leiten. Besonders in diesen Zeiten, gezeichnet von Krisen, kriegerischen Auseinandersetzungen, Klimawandel und gesellschaftlichen Spaltungen ist diese Haltung wichtiger denn je.

Die Autorin

Claudia Möller-Mahnke arbeitet im Caritas-Zentrum Ludwigshafen.