Zum Schutz der Marktbesucher haben die Stadtverwaltung Schifferstadt und der Organisator des Wochenmarkts beschlossen, die Stände erstmalig am Freitag, 24. April, aufzuteilen: Ein Teil der Beschicker bleibt wie gewohnt auf dem Schillerplatz, die übrigen Verkaufsstellen wandern in fußläufige Nähe auf den Vorplatz des Rathauses. „Wegen der Corona-Pandemie müssen alle Bereiche des öffentlichen Lebens überprüft werden. Das betrifft auch den Wochenmarkt“, erklärt Traudel Steigleder, Referatsleiterin Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Im Frühjahr kämen mehr Beschicker zum Wochenmarkt, was es für die Besucher schwierig mache, den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.