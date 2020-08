Das Einkaufen in Maudach sei schwerer geworden, da Märkte wie der Treff 3000 geschlossen hätten, beklagte Walter Benz für die SPD im Ortsbeirat. Daher forderte seine Fraktion die Etablierung eines Wochenmarkts in der Ortsmitte (Bergstraße). Bernhard Kinzinger (CDU) und Michael Keßler (Grüne) begrüßten die Idee zwar, meldeten aber gleich wirtschaftliche Zweifel an. Und dieses Argument kam auch von der Lukom. Denn die Wochenmärkte in Ludwigshafen sind Sache der Marketinggesellschaft. Die Lukom erinnerte daran, dass frühere Marktversuche in Maudach an der mangelhaften Resonanz der Bürger gescheitert seien. Unklar sei zudem, ob der Platz in der Bergstraße über einen Stromanschluss verfüge. Zudem sei es immer schwieriger, Marktbeschicker zu finden. Die SPD ließ nicht locker: „Wir sollten es versuchen“, so Christian Saal. Sein Vorschlag daher: Die Lukom soll sich den Platz einmal genauer ansehen, dann könne man erneut beraten.